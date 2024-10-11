Марочко: ВС России уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили пункт управления ротно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Как сообщил бывший военнослужащий, украинское подразделение выполняло задачи в районе Волчанска. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили командно-штабную машину, оборудованную на базе бронетранспортера, личный состав и материально-технические средства.

«В ходе работы наших разведорганов было установлено, что в частном домостроении, расположенном в населенном пункте Рубежное Харьковской области, оборудован пункт управления ротно-тактической группы украинских боевиков, ведущих боевые действия в районе Волчанска. Прицельным огнем было нанесено огневое поражение», — сказал Марочко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ испытывают «большой дефицит» военной техники. Он подчеркнул, что украинским военным необходима поддержка западных партнеров и помощь в снаряжении до наступления зимы.