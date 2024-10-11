Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 11 октября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили пункт управления ротно-тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Как сообщил бывший военнослужащий, украинское подразделение выполняло задачи в районе Волчанска. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили командно-штабную машину, оборудованную на базе бронетранспортера, личный состав и материально-технические средства.

«В ходе работы наших разведорганов было установлено, что в частном домостроении, расположенном в населенном пункте Рубежное Харьковской области, оборудован пункт управления ротно-тактической группы украинских боевиков, ведущих боевые действия в районе Волчанска. Прицельным огнем было нанесено огневое поражение», — сказал Марочко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ испытывают «большой дефицит» военной техники. Он подчеркнул, что украинским военным необходима поддержка западных партнеров и помощь в снаряжении до наступления зимы.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе объяснили внезапную готовность Зеленского к переговорам с Россией

      Лавров указал на риски идеи Японии создать «азиатскую НАТО»

      Тигр вцепился в горло женщине

      Названы симптомы передающейся половым путем «лихорадки ленивца»

      Житель рассказал о намеренном ударе ВСУ по больнице в Курской области

      Появилось фото генерала Суровикина на спецзадании

      Китай запустил третий геостационарный спутник для интернета

      Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

      На Украине сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области

      Четверых подростков осудили в российском регионе за ограбление ветерана СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше