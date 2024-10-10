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23:30, 10 октября 2024Бывший СССР

Зеленский признал дефицит военной техники у ВСУ

Зеленский заявил о сложной ситуации и дефиците военной техники у ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «большой дефицит» военной техники. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает издание Barron's.

Он подчеркнул, что украинским военным необходима поддержка западных партнеров и помощь в снаряжении до наступления зимы. В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Зеленский также отметил «сложную ситуацию на востоке».

Ранее глава одной из украинских компаний по производству БПЛА Urkspecsystems Дмитрий Хасапов пожаловался, что украинские военные испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у властей республики не хватает средств, чтобы их закупать.

В сентябре Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском. В частности, по его словам, ВСУ не получили все обещанные комплексы Patriot.

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      Марина Совина
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