Российский генерал оценил масштабы вооружения ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил, что 70 процентов техники ВСУ в Курской области уничтожены

В Курской области уничтожены 70 процентов техники Вооруженной силы Украины (ВСУ). Масштабы вооружения украинских войск оценил российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет «Комсомольская правда».

«Они собрали такие серьезные ресурсы, которых никогда не собирали за все три года, чтобы конкретно ударить на одном направлении (...) Но 70 процентов этой техники уже уничтожены. Как только оставшаяся техника где-то появляется, ее продолжают уничтожать», — заявил Алаудинов.

По словам российского генерала, ВСУ заходили на российские территории с более чем 200 танками, 400 бронированными машинами. «Вся европейская рухлядь была конкретно задействована на эту операцию», — обозначил он.

Генерал также отметил, что военные ресурсы Украины истощены, в том числе и по количеству, и по качеству солдат. «У ВСУ нет подготовленных бойцов, которые были на начало кампании 2023 года», — заключил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заявил о панике в рядах ВСУ в Курской области и отводе техники. По его словам, украинские войска ежедневно теряют серьезные участки.

