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12:43, 11 октября 2024Россия

Российский регион подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ

Дроны ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. О массовом налете дронов сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ударам подверглись хутор Екатериновка, села Тишанка и Салтыково, а также город Шебекино. Во всех указанных населенных пунктах беспилотники спикировали на здания или припаркованные автомобили. Всего Гладков упомянул пять беспилотников, один из которых был подавлен средствами радио-электронной борьбы.

Информация о последствиях налета уточняется.

Белгородская область — один из наиболее страдающих от атак ВСУ российских регионов. Украинские войска не только наносят удары беспилотниками, но и регулярно обстреливают приграничные населенные пункты. Так, 10 октября два человека, в том числе один ребенок, были ранены при обстреле Шебекино. С ними работают медики.

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      Алан Босиков
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