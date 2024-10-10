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18:49, 10 октября 2024Россия

Взрослый и подросток получили ранения при обстреле российского региона

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Взрослый мужчина и 17-летняя девушка получили ранения при обстреле города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бойцы самообороны доставили в районную больницу мужчину с осколочным ранением поясничной области. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования, после чего примут решение о дальнейшем лечении», — написал глава региона.

Помимо того, в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, пострадавшая при утреннем обстреле. У подростка зафиксировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и баротравму. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Помимо того, нападениям со стороны Украины подверглись еще два населенных пункта. В селе Доброе зафиксировали атаки двух FPV-дронов, повреждения получил цех производственного предприятия. Село Тишанка обстреляли из артиллерии, под огонь попали линии электропередачи и остановка общественного транспорта, добавил Гладков.

В этот же день еще два украинских беспилотника попытались атаковать Белгородскую область. По данным Минобороны России, летательные аппараты были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 12:30 по 12:50.

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      Никита Абрамов
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