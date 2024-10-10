Два украинских беспилотника попытались атаковать российский регион

Два украинских дрона сбиты над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
Летательные аппараты были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 12:30 по 12:50. Сведений о возможных последствиях падения обломков не приводится.
Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.
Ранее 10 октября украинские войска также попытались атаковать приграничные российские регионы беспилотниками. Над Курской и соседней с нею Белгородской областями уничтожили сразу пять дронов.