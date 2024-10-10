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14:46, 10 октября 2024Россия

Два украинских беспилотника попытались атаковать российский регион

Минобороны: два украинских дрона сбиты над Курской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два украинских дрона сбиты над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательные аппараты были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 12:30 по 12:50. Сведений о возможных последствиях падения обломков не приводится.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее 10 октября украинские войска также попытались атаковать приграничные российские регионы беспилотниками. Над Курской и соседней с нею Белгородской областями уничтожили сразу пять дронов.

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      Алан Босиков
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