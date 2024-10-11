Рост доходов от внешней торговли России объяснили сокращением импорта

Аналитик Мильчакова: профицит торгового баланса РФ вырос из-за снижения импорта

Профицит российского торгового баланса увеличился в январе-сентябре на 14 процентов в годовом выражении до 102,8 миллиарда долларов — на фоне «достаточно чувствительного сокращения импорта», рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

По словам специалиста, соответствующая динамика поставок из-за рубежа сопровождалась «очень небольшим сокращением экспорта», снизившимся на 1 процент, до 315,2 миллиарда долларов, при падении импорта год к году сразу на 7 процентов, до 221,4 миллиарда.

Тенденция роста доходов от внешней торговли при сокращении импорта отмечалась в текущем году и ранее. Как сообщил в пятницу Банк России, профицит внешней торговли РФ в сентябре 2024 года снизился до 12,6 миллиарда долларов против 15,5 миллиарда в том же месяце годом ранее. К августовским 9,3 миллиарда показатель вырос примерно на треть.

В свою очередь эксперт назвала возможной причиной одновременного сокращения и экспорта проблемы с платежами, усилившиеся в 2024 году из-за давления властей США, угрожающих вторичными санкциями. «Потенциал для увеличения профицита торгового баланса у России имеется за счет расширения поставок сырья в дружественные страны», — резюмировала Мильчакова.