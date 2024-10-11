Семь воров в законе попали под суд в России за высшее положение в преступной иерархии

В России судят 7 воров в законе за высшее положение в преступной иерархии

В России судят семь воров в законе, шестеро из них предстали перед судом за свой криминальный статус. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Уголовное дела «королей» криминального мира рассматривают Верховные суды ряда регионов. Шестерым предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Среди них грузин, балкарец, русский, украинец и три еврея.

15 октября Алтайский краевой суд огласит приговор криминальному авторитету Ткачу Няганьскому, обвиняемому в организации преступного сообщества, аферах и рэкете.

9 октября сообщалось, что вора в законе Айткали Маймушева, более известного как Леха Семипалатинский, нашли повешенным в исправительной колонии строгого режима, где он отбывал наказание.