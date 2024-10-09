Главного вора в законе Казахстана нашли повешенным в колонии

Главного вора в законе Казахстана Семипалатинского нашли повешенным в колонии

Вора в законе Айткали Маймушева, более известного как Леха Семипалатинский, нашли повешенным в исправительной колонии строгого режима, где он отбывал наказание. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, 66-летний главный вор в законе Казахстана находился в ИК-1 в поселке Надвоицы Республики Карелия с декабря 2023 года. 10 июля 2023 года Московский городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за преступный статус и незаконное хранение наркотиков.

Маймушев считается старейшим вором в законе Казахстана. Он получил уголовную кличку и был коронован в 1997 году, после чего начал пропагандировать преступные идеи и сплачивать под ними лиц криминальной направленности.

В январе 2022 года Семипалатинский был задержан в одном из баров Москвы. При личном досмотре у него был найден метадон.