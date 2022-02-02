В Москве оперативники задержали искавшего водку вора в законе Леху Маймыша

Казахстанский вор в законе Айткали Маймушев, известный в криминальных кругах, как Леха Маймыш Семипалатинский, задержан в московской гостинице «Измайлово Альфа» в тот момент, когда он вышел искать водку в лобби. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, вора в законе задержали 31 января в ходе совместной операции сотрудников Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России и Московского уголовного розыска. При личном досмотре 63-летнего Маймушева у него при себе нашли наркотик метадон.

По словам Маймушева, в Москву он прилетел два дня назад с Горного Алтая, где был задержан местными сотрудниками правоохранительных органов и выдворен за пределы региона. Теперь криминальному авторитету грозит первый реальный срок в России.

По данным «Прайм Крайм», из трех действующих казахстанских воров в законе Маймушев старший по возрасту. Однако воровской титул он получил годом позже, чем Серик Джаманаев (Башка), который в настоящее время отбывает в Казахстане 19-летний срок.

Самым же молодым вором в законе Казахстана считается 51-летний Самаркан Шамыров, который, получив титул в 2012 году, еще ни разу не попадал в поле зрения правоохранительных органов ни одного государства. Между тем по данным источников ИА у задержания Маймушева есть политическая подоплека: он считается покровителем 37-летнего криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Арман Дикий), который был задержан в Казахстане за организацию массовых беспорядков в минувшем январе.