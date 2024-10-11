Синоптик рассказал о магнитной буре

Синоптик Леус: на Земле продолжается очень сильная магнитная буря

На Земле продолжается очень сильная магнитная буря. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Буря началась среднего уровня, класса G2, затем быстро усилилась до сильного уровня, класса G3, а затем и до очень сильного уровня, класса G4. Пик солнечной вспышки, вызвавшей магнитную бурю, пришелся на период после полуночи, когда индекс Kp достиг 8,66 единицы. Отметка девять единиц — максимально возможная величина, соответствующая экстремально сильной магнитной буре.

По прогнозам, в первой половине пятницы, 11 октября, интенсивность магнитной бури будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной, классов G3-G4, затем начнет постепенно ослабевать. Магнитная буря продолжится в субботу, 12 октября. Она будет уже менее интенсивной, от слабого до среднего уровня, классов G1-G2, а прекратится в ночь на воскресенье, 13 октября.

Добавим, что в настоящий момент магнитная буря ослабела до слабого уровня, класса G1, но, скорее всего, это краткосрочные колебания геомагнитного поля, и в ближайшие часы она вновь усилится.

Причиной возмущений в магнитосфере Земли стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, произошедшая в среду 9 октября. Магнитная буря оказалась причиной северных сияний, которые вечером 10 октября можно наблюдать в разных точках России.