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16:57, 11 октября 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: система ПВО уничтожила два БПЛА в небе над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

Как рассказали в оборонном ведомстве, регион пытались атаковать сразу два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), и они были уничтожены системой ПВО. «Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — рассказали в МО.

Известно, что в ночь на пятницу, 11 октября, Вооруженные силы Украины также пытались ударить с помощью БПЛА по четырем регионам России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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