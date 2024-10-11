«Скала» рассказал о своей борьбе с «психическим адом»

Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что боролся с психическими заболеваниями

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что преодолел психические проблемы. Об этом он поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам звезды экшн-фильмов, ему удалось пережить настоящий «психический ад». Свою историю он посвятил важности работы психологов и внимания к психическому здоровью людей и их родных и близких.

«Все борются с демонами, но многие держат их в себе. Я не говорю друзьям "эй, как сам?", я спрашиваю "как ты себя чувствуешь?" Я знаю, каково это — бороться с болезнью, катиться по спирали. Я сам был там и прошел через психический ад», — заявил Джонсон.

Ранее стало известно, что Дуэйн заявил, что для него было бы честью стать президентом США.