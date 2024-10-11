В объявлениях на «Авто.ру» детализировали информацию о скидках

«Авто.ру» запустил модерацию и мониторинг скидок на новые автомобили

В разделе новых машин на «Авто.ру» дилеры раскрыли максимальный размер и детализацию скидок. А также добавлены обзоры экспертов и отзывы владельцев, которые уже изучили особенности эксплуатации новых моделей.

Отмечается, что теперь кроме информации о технических характеристиках модели в карточке объявления на «Авто.ру» представлены детализированные сведения о скидках за трейд-ин, оформление кредита и страхование, а также информация о максимальной выгоде, которую дилер готов предоставить покупателю.

Сервис модерирует и отслеживает актуальность скидок. Таким образом еще до визита в дилерский центр покупатель будет понимать, какие скидки можно обсудить с дилером, чтобы приобрести автомобиль на наиболее выгодных условиях.

Кроме того, у пользователей сервиса появилась возможность перед покупкой узнать о нюансах эксплуатации конкретной модели. Запрос на эту информацию особенно актуален среди россиян, которые рассматривают в качестве следующего автомобиля модель одной из китайских марок.

В каталоге автомобилей китайского производства также появились статьи и видео-обзоры от экспертов журнала «Авто.ру» с охватом 95 процентов всех новых моделей, доступных для покупки. Помимо экспертного мнения, можно изучать реальные отзывы владельцев, которые публикуются в бортжурнале сервиса.