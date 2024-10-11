Певица Слава пожаловалась на финансовые проблемы на фоне отмены концертов

Певица Слава рассказала об отмене концертов в Махачкале и Владикавказе

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала о проблеме с финансами на фоне отмены концертов в Махачкале и Владикавказе. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Их [концертов] не будет, по каким причинам, клянусь, я не знаю, пытаюсь разобраться, я жутко расстроена», — поделилась певица. По ее словам, ей и команде из 25 человек нужно где-то жить. Кроме того, она отметила, что должна оплачивать перевозку дорогостоящего оборудования.

Ранее российский рэп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) пожаловался, что его концерт в Томске отменили.