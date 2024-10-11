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18:44, 11 октября 2024Мир

Словакия отказалась поставлять Украине оружие из-за нехватки средств

Глава МИД Бланар: Словакия больше не способна поставлять оружие Украине
Юрай Бланар

Юрай Бланар. Фото: Peter David Josek / Pool / Reuters

Словакия не будет поставлять Украине собственное оружие, так как больше не способна его предоставить из-за нехватки средств. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает словацкое агентство TA3.

«Он повторил, что Словакия больше не будет поставлять Украине военную технику из собственных армейских запасов, поскольку, по его словам, лишних денег больше нет», — передает агентство слова Бланара на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

При этом министр иностранных дел Словакии заявил, что его страна намерена расширить предприятие по ремонту украинской военной техники.

В ходе встречи с немецкой коллегой Бланар также заявил, что Словакия выступает за участие России и стран Глобального Юга в новом мирном саммите по Украине.

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