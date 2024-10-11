Словакия захотела участия России в конференции по Украине

Словакия выступила за участие РФ и стран Глобального Юга в саммите по Украине

Словакия выступает за участие России и стран Глобального Юга в новом мирном саммите по Украине, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар. Его цитирует ТАСС.

«Словакия поддерживает все мирные решения. На следующем саммите должна присутствовать Россия, пусть это будет и тяжело. Одновременно там должны были бы быть страны Глобального Юга как, например, Китай, и другие», — сказал дипломат на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

По словам Бланара, Братислава всячески выступает за скорейшее заключение мира между сторонами украинского конфликта. «Этот конфликт должен завершится, потому что других путей нет», — заключил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских чиновников, призывающих разрешить Украине бить дальнобойным оружием по российской территории. По словам главы правительства, подобная дальнобойная ракета «могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят».