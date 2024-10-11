Сотня голодных енотов окружила дом американки

NBC: в американском городе Поулсбо сотня голодных енотов окружила дом женщины

Жительница американского города Поулсбо, штат Вашингтон, позвонила в службу спасения после того, как десятки голодных енотов захватили участок около ее дома. Об этом сообщает NBC News.

По ее словам, она на протяжении 35 лет подкармливала этих животных. Однако шесть недель назад количество желающих поесть за ее счет вышло из-под контроля. После того, как женщина не смогла пройти в дом, ей пришлось вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители «были шокированы» увиденным. Американка рассказала, что некоторые животные стали более агрессивными и требовали еду, когда она шла от дома к своей машине.

Полицейские посоветовали женщине обратиться в департамент рыбного хозяйства и дикой природы. Однако, по ее словам, занимающиеся отловом специалисты оценили каждую особь в 500 долларов, а общий счет составил бы 50 000 долларов за сотню енотов.

«На данный момент установлено, что еноты не совершали никаких преступлений», — пошутил представитель шерифа округа Китсап Кевин МакКарти. В то же время он призвал местных жителей не кормить диких животных, поскольку пока у них имеется надежный источник пищи, «они будут возвращаться к нему снова и снова». Отмечается, что по закону, в штате запрещено кормить крупных хищников, таких как медведи или пумы, однако на енотов это не распространяется.

Ранее житель городка Колледж-Стэйшн по имени Рудольфо Гарза заметил редчайшего енота-альбиноса. Зверек копался в мусоре за автомобильным салоном.