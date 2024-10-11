Стало известно о приближении российских войск к Курахово

ТАСС: российские войска вплотную приблизились к Курахово с восточной стороны

Российские войска вплотную приблизились к городу Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) с восточной стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Уже вплотную приблизились к Курахово со стороны Максимильяновки, что к востоку от города», — сказал собеседник агентства.

Силовики также отметили, что сейчас наименьшее расстояние до города составляет менее полукилометра. Кроме того, Российская армия работает на северо-востоке от Курахово, откуда до него осталось чуть более километра.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что если российские войска продолжат оказывать давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Угледара, то им придется отходить к Курахово. При этом он выразил уверенность, что, несмотря на тактический кризис, ВСУ смогут избежать обрушения фронта.