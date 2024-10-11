Стало известно о смерти родственника всемирно известной артистки в бою в Курской области

СМИ сообщили о смерти родственника колумбийской певицы Шакиры в Курской области

Родственник колумбийской певицы Шакиры Рафаэль Мебарак Риполи не выжил в бою у деревни Борки Курской области. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

По данным иностранных СМИ, 31-летний наемник служил в составе одного из украинских подразделений. На территорию Курской области он зашел в начале сентября.

Обугленное тело наемника опознали по тазобедренному суставу. В начале октября его останки отправили в Южную Америку.

Ранее в России начали составлять поименные списки иностранных наемников на Украине, которые участвуют в боях на территории Курской области. Исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что фигурантов перечня ждет «незавидная участь».