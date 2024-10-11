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10:21, 11 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о сжимающихся клещах ВС России вокруг Селидово

ТАСС: ВС России окружают группировку ВСУ в Селидово

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные окружают группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«ВСУ рискуют повторить угледарский сценарий и оказаться в полном окружении. Уже сейчас можно говорить о том, что клещи вокруг города сжимаются все сильнее», — отметил собеседник агентства.

Представитель силовых структур добавил, что наиболее активная работа Вооруженных сил России фиксируется в северо-западных и южных районах Селидово.

Ранее стало известно об отходе ВСУ с позиций в Часовом Яре ДНР. Сообщалось, что украинские военные оставили западные окраины населенного пункта.

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      Екатерина Грищенко
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