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09:46, 11 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об отходе ВСУ с позиций на окраине Часова Яра

ТАСС: ВСУ ушли с позиций на западной окраине Часова Яра в ДНР

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ушли с позиций на окраине Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра», — рассказал собеседник агентства. По его словам, выжившие украинские военнослужащие были вынуждены отойти на более дальние рубежи.

Представитель силовых структур также объяснил, что переход данных позиций под контроль армии России открывает положительные перспективы для ее дальнейшего продвижения на этом направлении.

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      Екатерина Грищенко
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