Стало известно о выходе российских военных на административную границу ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России вышли на административную границу Луганской народной республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, достичь этого удалось в результате успехов российских военных в районе Мясожаровки. Марочко уточнил, что армия России выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) юго-западнее населенного пункта и продвинулась на полтора километра.
В результате выхода на административную границу ЛНР у Мясожаровки российские военные получили возможность вести «более прицельный огонь» по украинским подразделениям в районе Лозовой, объяснил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке.