Стоимость справок об инвалидности на Украине выросла из-за мобилизации

«Страна.ua»: цена справок об инвалидности выросла из-за закона о мобилизации

Цена справок об инвалидности на Украине выросла из-за принятого закона об ужесточении мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, стоимость справок об инвалидности на Украине выросла из-за вступившего в силу в мае закона о мобилизации. Как сообщается, в настоящее время получение инвалидности через медико-социальную экспертизу стоит от 10 до 20 тысяч долларов.

«После начала конфликта в МСЭК (медико-социальных экспертных комиссиях — прим. «Ленты.ру») появился своеобразный прайс-лист на присвоение инвалидности», — подчеркивает «Страна.ua». Суммы взяток варьируются в зависимости от региона.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев раскрыл возможные критерии для экономического бронирования от мобилизации в ВСУ. По словам парламентария, экономическое бронирование могут внедрить по двум критериям.