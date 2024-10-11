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13:06, 11 октября 2024Бывший СССР

В Раде раскрыли возможные критерии для экономического бронирования от мобилизации в ВСУ

Гетманцев: белая зарплата может стать причиной бронирования от мобилизации в ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине до конца текущего года могут ввести экономическое бронирование от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает издание «Новости Live».

По словам парламентария, экономическое бронирование могут внедрить по двум критериям. Первой причиной, возможно, станет белая зарплата, а второй — отрасль, в которой работает гражданин, раскрыл нардеп.

Гетманцев добавил, что бронирование не будет работать как «откуп от армии». Депутат также уточнил, что для его внедрения будет приниматься не отдельный закон, а постановление правительства.

Ранее стало известно, что на Украине до 15 ноября проведут аудит предприятий, имеющих статус критически важных. Поводом для этого стало резкое увеличение числа работников с бронью от мобилизации в ВСУ.

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      Екатерина Грищенко
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