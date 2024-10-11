Стрелявший по двум людям на мусорном полигоне россиянин получил 16 лет колонии

На Сахалине суд дал 16 лет колонии мужчине, расстрелявшему двух людей

Сахалинский областной суд приговорил 51-летнего жителя города Долинска к 16 годам колонии строгого режима за расправу над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в июне 2023 года на полигоне твердых бытовых отходов Долинска мужчина из личной неприязни трижды выстрелил из ружья в грудную клетку оппонента. После этого он услышал женский голос из жилого вагончика и последовал туда, где выстрелил женщине в голову, чтобы скрыть свое преступление. Спасти потерпевших не удалось.

Во время суда мужчина признал вину частично, заявив, что первый раз стрелял в целях самообороны, а во второй — случайно.

Ранее сообщалось, что россиянин четыре раза выстрелил в спину мужчине за замечание годичной давности.

