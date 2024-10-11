Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:33, 11 октября 2024Силовые структуры

Стрелявший по двум людям на мусорном полигоне россиянин получил 16 лет колонии

На Сахалине суд дал 16 лет колонии мужчине, расстрелявшему двух людей

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Сахалинский областной суд приговорил 51-летнего жителя города Долинска к 16 годам колонии строгого режима за расправу над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в июне 2023 года на полигоне твердых бытовых отходов Долинска мужчина из личной неприязни трижды выстрелил из ружья в грудную клетку оппонента. После этого он услышал женский голос из жилого вагончика и последовал туда, где выстрелил женщине в голову, чтобы скрыть свое преступление. Спасти потерпевших не удалось.

Во время суда мужчина признал вину частично, заявив, что первый раз стрелял в целях самообороны, а во второй — случайно.

Ранее сообщалось, что россиянин четыре раза выстрелил в спину мужчине за замечание годичной давности.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Сейчас у него агония». Командир спецназа «Ахмат» высказался о судьбе Зеленского на фоне провалов ВСУ

      Спрос российских работодателей на сотрудников из Африки взлетел

      Девушка обнаружила насекомое в необычном месте и получила совет сжечь свой дом

      В России дети искусали трехлетнюю девочку в детсаду

      Белоусов шепотом обратился к военному в госпитале

      Синоптик рассказал о магнитной буре

      Россияне стали меньше переводить денег за границу

      Арест напавшего на российского полицейского американца попросили продлить

      Украина за ночь пыталась ударить по четырем регионам России

      Горничная в отеле Турции назвала отличительную черту российских туристов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше