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17:42, 11 октября 2024Мир

Трамп назвал Харрис человеком с крайне низким уровнем интеллекта

Трамп: Обама проголосует за меня, потому что у Харрис низкий уровень интеллекта

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своего конкурента в предвыборной гонке Камалу Харрис человеком с «крайне низким уровнем интеллекта». Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Цитату приводят РИА Новости.

В связи с этим, как считает Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама будет голосовать именно за него.

«Я думаю, Обама проголосует за меня, потому что ему не нравится тот факт, что Камала — человек с крайне низким уровнем интеллекта», — написал Трамп.

При этом в августе 2024 года Обама пошло пошутил о размере толпы сторонников Трампа в ходе своей речи на съезде Демократической партии. Он заявил, что Трамп страдает «детскими прозвищами, безумными теориями заговора и странной одержимостью размером толпы».

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      Варвара Кошечкина
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