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20:30, 11 октября 2024Мир

Трамп отказался от игры в гольф из-за угрозы жизни

NBC: Трамп не будет играть в гольф до выборов из-за угрозы жизни

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания предвыборной кампании из-за угрозы его жизни. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Трамп не играл в гольф с момента покушения на его жизнь после 15 сентября и не будет этого делать до 5 ноября. Директор Секретной службы США Рональд Роу сообщил ему, что во время игры федеральные агенты не смогут в полной мере обеспечить его безопасность», — передает телеканал.

Авторы материала отметили, что невозможность играть в гольф является «существенным изменением» в расписании кандидата в президенты. Они добавили, что если Трамп не будет играть до дня выборов, 5 ноября, то это будет самый долгий период без игры с момента пандемии, когда он не выходил на поле более двух месяцев.

Ранее стало известно, что Трамп запросил военную авиацию для перелетов и военную технику для своих передвижений по стране якобы из-за угрозы от Ирана.

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      Дарья Устьянцева
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