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19:47, 11 октября 2024Мир

Трамп запросил военную авиацию для защиты от Ирана

WP: Трамп запросил военную авиацию для передвижения из-за якобы угрозы от Ирана
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid /Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп запросил военную авиацию для перелетов и военную технику для своих передвижений по стране якобы из-за угрозы от Ирана. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Штаб Трампа запросил военные самолеты для его перелетов, заранее разместил пуленепробиваемые стекла в автомобилях в семи колеблющихся штатах во время проведения там предвыборной кампании, а также сделал запрос о предоставлении целого ряда военных транспортных средств для передвижения (...) Запросы поступили тогда, когда появилась информация о якобы планах Ирана совершить покушение на Трампа», — передает газета.

Согласно изданию, запросы республиканца являются «чрезвычайными и беспрецедентными». Авторы материала пояснили, что еще ни одного кандидата в современной истории США не перевозили на военных самолетах перед выборами.

25 сентября Трамп заявил, что Иран якобы создает серьезную угрозу для его жизни. По его словам, Тегеран уже якобы предпринимал шаги, которые не увенчались успехом, но «Иран попытается еще раз».

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      Дарья Устьянцева
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