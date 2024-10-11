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06:00, 11 октября 2024Путешествия

Россиянам назвали самый выгодный способ купить тур на море зимой

Горин: акции раннего бронирования — выгодный способ купить тур на море зимой

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Самый выгодный способ купить тур на море зимой — это приобретать поездку по акциям раннего бронирования, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Этот и другие методы сэкономить специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«В любом случае и в холодное, и в горячее время выгоднее покупать по акциям раннего бронирования. Последние годы очень актуальны курсовые изменения, волатильность валют. Потому что это зачастую составляет 20 процентов [стоимости]. Пакетный тур лучше брать через турагента, туроператора, так как есть специальная цена на перевозку, на отель», — перечислил Горин.

Также вице-президент РСТ отметил, что выгоднее покупать туры не в сезон.

«В туризме очень ярко выражены изменения цен в сезон в большую сторону, поэтому если есть задача отдохнуть бюджетнее, то лучше не путешествовать в пиковые даты: это июль, август, новогодние праздники, рождественские и период школьных каникул. Цены в этот момент могут быть выше», — заключил он.

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Ранее в РСТ сообщили, что туроператоры Пакистана, который считается одной из самых опасных стран мира, заинтересованы в приеме российских туристов. Уточняется, что возможность развития турпотока между странами обсудили на первом Пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме.

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      Алена Шевченко
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