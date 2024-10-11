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19:05, 11 октября 2024Путешествия

Турист с разницей в пару минут лишился iPhone и часов Rolex на курорте Европы

Турист лишился iPhone и бриллиантовых часов Rolex во время отдыха на Майорке

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Британский турист лишился iPhone и бриллиантовых часов Rolex в ходе двух нападений с разницей в пару минут на испанском острове Майорка. Подробностями истории поделилось издание Metro.

По данным источника, обе кражи произошли 10 марта, однако грабители предстали перед судом только сейчас. Во время отдыха на популярном курорте Европы 55-летний мужчина вышел из бара на набережной города Пальма и пошел снимать наличные в банкомат неподалеку. В этот момент на мужчину сзади напал вор, который проследил его путь из бара и выхватил из его рук гаджет стоимостью 840 фунтов стерлингов (более 106 тысяч рублей).

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Прежде чем британец успел опомниться, на него накинулись еще двое мужчин, которые повалили его на землю и сняли с его запястья часы с драгоценными камнями стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (более 19 миллионов рублей).

Позже полиции удалось задержать похитителей часов: ими оказались 34-летний Амин Бенсерай и 33-летний Хишам Зироки из Алжира. Оба мужчины были признаны виновными и приговорены к двум годам тюремного заключения. Тем временем 31-летний Мбенге Алла из Сенегала за кражу мобильного телефона получил три месяца условно.

В августе на этом же испанском курорте трое пьяных туристов заподозрили пожилого таксиста в краже телефона и избили его. Отдыхающие сломали пенсионеру руку, два ребра и нанесли другие тяжелые травмы.

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      Алина Черненко
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