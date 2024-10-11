Туристка отказалась платить за завтрак в пятизвездочном отеле Бали и была депортирована

Голландскую туристку депортировали с Бали за отказ платить за завтрак в отеле

Туристка из Нидерландов притворилась гостьей пятизвездочного отеля на индонезийском острове Бали ради бесплатного завтрака. Подробностями истории поделилось местное издание Kompas.com.

Уточняется, что 13 сентября 35-летняя голландка пришла в гостиницу в районе Нуса-Дуа на юге острова, чтобы насладиться трапезой. После того как сотрудники ресторана выяснили, что женщина — не гостья их отеля, они попросили ее оплатить завтрак, но туристка отказалась это сделать, сославшись на отсутствие денег из-за задержки выплаты пособия от правительства Нидерландов. После этого персонал был вынужден вызвать полицию.

Позже иностранку передали в иммиграционную службу. В ходе расследования выяснилось, что она прибыла на Бали в конце августа, сняла виллу за 300 тысяч индонезийских рупий (около 1,8 тысячи рублей) в сутки и занималась йогой и медитацией. На родине у путешественницы не было работы из-за проблем со здоровьем, и она жила на пособие в размере 1,4 тысячи евро (около 149 тысяч рублей) в месяц. Во вторник, 8 октября, ее депортировали с острова.

В апреле туриста из Алжира депортировали с Бали за нарушение правил пребывания в Индонезии. Мужчина поел в ларьке и отказался оплачивать полную стоимость блюда.

