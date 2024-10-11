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18:04, 11 октября 2024Путешествия

Туристы оказались заблокированы под землей во время экскурсии на золотом руднике

23 человека оказались заблокированы под землей на золотом руднике в Колорадо

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Группа из 23 человек оказалась заблокирована под землей на золотом руднике Mollie Kathleen в американском штате Колорадо во время туристической экскурсии. Об этом пишет CNN.

Шериф округа Теллер Джейсон Майкселл во время пресс-конференции заявил, что 10 октября на руднике возникла механическая проблема с лифтом, что создало серьезную опасность для участников экскурсии. «Несчастные случаи происходят при работе с таким типом оборудования», — добавил шериф.

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По данным источника, сначала спасателям удалось эвакуировать 11 туристов, а остальные 12 провели шесть часов на глубине 1000 футов (около 304 метров) при температуре 10 градусов Цельсия. Позже их тоже вытащили из шахты, однако одного спасти не удалось.

Как сообщил Майкселл, в последний раз авария на руднике случалась в 1986 году. Тогда два человека оказались заперты в лифте, но о летальных исходах не сообщалось.

В конце августа лед обрушился на группу из 25 иностранных туристов во время экскурсии по пещере в Исландии. Одного из путешественников обнаружили бездыханным, второго доставили в больницу с травмами, еще двое пропали без вести.

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      Алина Черненко
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