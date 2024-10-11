Туристы оказались заблокированы под землей во время экскурсии на золотом руднике

23 человека оказались заблокированы под землей на золотом руднике в Колорадо

Группа из 23 человек оказалась заблокирована под землей на золотом руднике Mollie Kathleen в американском штате Колорадо во время туристической экскурсии. Об этом пишет CNN.

Шериф округа Теллер Джейсон Майкселл во время пресс-конференции заявил, что 10 октября на руднике возникла механическая проблема с лифтом, что создало серьезную опасность для участников экскурсии. «Несчастные случаи происходят при работе с таким типом оборудования», — добавил шериф.

По данным источника, сначала спасателям удалось эвакуировать 11 туристов, а остальные 12 провели шесть часов на глубине 1000 футов (около 304 метров) при температуре 10 градусов Цельсия. Позже их тоже вытащили из шахты, однако одного спасти не удалось.

Как сообщил Майкселл, в последний раз авария на руднике случалась в 1986 году. Тогда два человека оказались заперты в лифте, но о летальных исходах не сообщалось.

В конце августа лед обрушился на группу из 25 иностранных туристов во время экскурсии по пещере в Исландии. Одного из путешественников обнаружили бездыханным, второго доставили в больницу с травмами, еще двое пропали без вести.