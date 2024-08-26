Лед обрушился на группу туристов во время экскурсии по пещере

BBC: лед обрушился на группу иностранных туристов в пещере в Исландии

Лед обрушился на группу из 25 иностранных туристов во время экскурсии по пещере в Исландии. Об этом пишет BBC.

Уточняется, что инцидент произошел 25 августа в пещере Брейдамеркурйёкюдль. Одного из путешественников обнаружили бездыханным, второго доставили в больницу с травмами, еще двое пропали без вести. Остальным участникам экскурсии удалось спастись.

Сотрудникам экстренных служб пришлось разгребать лед вручную, поскольку на место было сложно доставить оборудование. Издание со ссылкой на местные СМИ также сообщает, что в спасательной операции участвовало около 200 человек.

«Туры в ледяные пещеры проводятся почти круглый год, — заявил начальник местной полиции Свейнн Кристьян Рунарссон. — Эти поездки организуют опытные и сильные горные гиды. Всегда может не повезти Это живая земля, поэтому может случиться все что угодно».

В начале августа экскурсовод повел туристов в закрытые для посещений пещеры в Таиланде и не выжил. Поток воды сбил его с ног и унес его вглубь земного проема.

