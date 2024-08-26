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17:03, 26 августа 2024Путешествия

Лед обрушился на группу туристов во время экскурсии по пещере

BBC: лед обрушился на группу иностранных туристов в пещере в Исландии

Фото: Maël BALLAND / Unsplash

Лед обрушился на группу из 25 иностранных туристов во время экскурсии по пещере в Исландии. Об этом пишет BBC.

Уточняется, что инцидент произошел 25 августа в пещере Брейдамеркурйёкюдль. Одного из путешественников обнаружили бездыханным, второго доставили в больницу с травмами, еще двое пропали без вести. Остальным участникам экскурсии удалось спастись.

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Сотрудникам экстренных служб пришлось разгребать лед вручную, поскольку на место было сложно доставить оборудование. Издание со ссылкой на местные СМИ также сообщает, что в спасательной операции участвовало около 200 человек.

«Туры в ледяные пещеры проводятся почти круглый год, — заявил начальник местной полиции Свейнн Кристьян Рунарссон. — Эти поездки организуют опытные и сильные горные гиды. Всегда может не повезти Это живая земля, поэтому может случиться все что угодно».

В начале августа экскурсовод повел туристов в закрытые для посещений пещеры в Таиланде и не выжил. Поток воды сбил его с ног и унес его вглубь земного проема.

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      Алина Черненко
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