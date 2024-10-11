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15:18, 11 октября 2024Экономика

Центробанк заставит банки реагировать на мошенников за два часа

ЦБ РФ дал банкам два часа на внесение реквизитов мошенников в свои системы

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Крупные российские банки должны будут не более чем за два часа отреагировать на поступившую информацию о мошенниках и внести их реквизиты в свои системы. Такое требование вступит в силу с 22 октября, говорится в сообщении Центробанка.

С 1 января 2025 года для указанных кредитных организаций срок составит уже один час. Некрупным банкам на те же операции дается три часа.

Одновременно Банк России уточнил требования к порядку предоставления сведений о возможных мошеннических операциях правоохранительным органам. Теперь при запросе регулятора банку отводится один рабочий день для ответа на вопрос, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет.

Таким образом, станет понятно, является ли перевод мошенническим. В ЦБ подчеркнули, что такой подход важен, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.

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      Платон Щукин
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