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19:43, 11 октября 2024Экономика

У россиян начали изымать ввезенные из Казахстана иномарки

В России начали изымать новые автомобили, ввезенные из Казахстана

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России начали изымать новые автомобили, ввезенные в страну из Казахстана. Причиной стала афера продавцов, которые действовали по незаконной схеме, рассказал «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По его словам, суть аферы заключалась в том, что организаторы схемы предлагали гражданам Казахстана оформить автомобили на себя в кредит за вознаграждение под предлогом того, что машины нужны для работы в таксопарках и автопрокате. Позже заемщик якобы сможет выкупить автомобиль по более низкой цене, а кредит за него все это время будет платить автосалон.

Так, около 800 таких авто были вывезены в Россию и проданы там в 2023 году. «Машины был официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Они официально продавались через автосалоны, как машины, привезенные из Казахстана по «серому» или параллельному импорту», — рассказал Шелков.

В феврале 2024 года граждане Казахстана стали массово обращаться в полицию с заявлением о том, что их обманули мошенники. Правоохранители возбудили уголовное дело и объявили автомобили в международный розыск. Подозреваемого в организации схемы уже задержали.

Ранее стало известно, что траты россиян на покупки подержанных машин рекордно выросли.

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      Маргарита Миронова
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