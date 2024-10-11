Учительница призналась в сексе с учеником

В США бывшая учительница признала вину в совращении ученика. Об этом пишет WHNT.

Стефани Вудс из города Хенагар заключила сделку со следствием, в рамках которой рассказала, что вступила в половую связь с учеником в феврале 2024 года. Вудс предъявлялись и другие обвинения в сексуальном насилии, но их сняли после признательных показаний.

Согласно судебным документам, Вудс приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако она должна будет провести в исправительной колонии штата Алабамы всего два года. После этого ее ждет пятилетний испытательный срок. В соглашении о признании вины Вудс также говорится, что ей придется зарегистрироваться в качестве лица, совершавшего половые преступления.

Вудс начнет отбывать наказание 21 октября. Первоначально женщина была арестована 9 февраля, после того как в полицию сообщили, что она занялась сексом с учеником.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница, которая совратила 17-летнего ученика, позвонила на радио и пожаловалась на последствия. Она возмутилась тем, что ее до сих пор «не приглашают на детские вечеринки», и заявила, что является жертвой стигматизации.