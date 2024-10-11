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11:22, 11 октября 2024Забота о себе

Женщина решила увеличить губы и узнала о страшном диагнозе

Британка решила увеличить губы филлером и узнала, что больна лейкозом

Фото: freepik / Freepik

Жительница Великобритании Эдита Юкайт заявила, что процедура по увеличению губ филлером спасла ей жизнь, так как благодаря ей она своевременно узнала, что больна редкой формой рака. Ее историей заинтересовалось издание «Би-би-си».

Юкайт рассказала, что в апреле 2023 года решила увеличить губы филлером. Ранее она уже делала эту косметологическую процедуру без каких-либо последствий, однако на этот раз врач, вводивший препарат, обратил внимание на то, что после инъекции губа пациентки сильно распухла и посинела не в месте инъекции. На следующий день на губе и внутренней поверхности рта женщины появился большой синяк. «Я была на работе, как обычно, и коллега, у которой сестра болела раком, настояла, чтобы я позвонила своему терапевту. Она сказала, что беспокоится обо мне, так как заметила, что я теряю вес, хотя ничего для этого не делаю», — вспомнила британка.

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Юкайт прислушалась к совету коллеги и обратилась к лечащему врачу. После обследования медик озвучил ей страшный диагноз — «хронический миелоидный лейкоз». Женщина прошла курс химиотерапии, и спустя месяц синяк на ее губе исчез. Сейчас Найт находится в ремиссии, но ей придется всю жизнь принимать лекарства, чтобы предотвратить рецидив рака.

Ранее хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев рассказал о провоцирующем рак заболевании ЖКТ. Он объяснил, что хронический рефлюкс повреждает слизистую оболочку пищевода, из-за чего она заменяется на так называемую метапластическую слизистую оболочку. Этот процесс может приводить к возникновению рака.

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      Наталья Обрядина
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