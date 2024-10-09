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13:36, 9 октября 2024Забота о себе

Онколог предупредил о провоцирующем рак заболевании ЖКТ

Онколог Карасев предупредил, что рефлюкс может спровоцировать рак

Фото: Unsplash

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев рассказал, что рефлюкс — хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод — может спровоцировать развитие рака. Об опасности этого заболевания ЖКТ доктор предупредил в своем Telegram-канале.

Доктор объяснил, что хронический рефлюкс повреждает слизистую оболочку пищевода, из-за чего она заменяется на так называемую метапластическую слизистую оболочку. По словам Карасева, этот процесс может приводить к возникновению рака. Кроме того, при рефлюксе воспаляется слизистая оболочка кардии — части желудка, которая прилегает к пищеводу.

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«Методом исследования, позволяющим достоверно диагностировать наличие рака кардии, является процедура гастроскопии», — добавил врач.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.

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      Вера Владзиевская
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