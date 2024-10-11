Украина атаковала российский регион тремя беспилотниками

Минобороны России: над Белгородской областью сбиты три украинских БПЛА

Украина атаковала Белгородскую область тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По сообщению оборонного ведомства, все три беспилотника были сбиты в небе над регионом системой противовоздушной обороны.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа», — подытожили в Минобороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.