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11:03, 11 октября 2024Россия

Украина атаковала российский регион тремя беспилотниками

Минобороны России: над Белгородской областью сбиты три украинских БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина атаковала Белгородскую область тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По сообщению оборонного ведомства, все три беспилотника были сбиты в небе над регионом системой противовоздушной обороны.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа», — подытожили в Минобороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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