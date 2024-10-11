WP: Украина вряд ли получит западную помощь, на которую рассчитывал Зеленский

Отклик некоторых официальных лиц, уже ознакомившихся с «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствует, что Киев вряд ли получит западную помощь в тех объемах, на которую тот так рассчитывал. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает The Washington Post (WP).

«Прохладная реакция некоторых официальных лиц [на Западе] ... говорит, что Киев может не получить того козыря, на который рассчитывал», — говорится в публикации.

Одним из таких примеров является выступление председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, который заявил, что положения плана Зеленского требуют «подробных и тщательных консультаций». «Нам придется сесть с украинцами и обсудить, что они на самом деле могут сделать в сравнении с тем, что есть в этом списке [по части требуемых вооружений]», — заявил военачальник в ходе пресс-конференции в Исландии.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал более открытым к возможности проведения мирных переговоров с Россией. Причиной тому якобы стала неудачная операция украинской армии в Курской области и успешное наступление российских военных в Донбассе.