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08:26, 11 октября 2024Мир

На Западе объяснили внезапную готовность Зеленского к переговорам с Россией

WP: позиции Зеленского ослабли, поэтому он стал более открытым для диалога с РФ

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Из-за успешных наступательных действий России в Донбассе и провала операции украинской армии в Курской области позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабли, поэтому он стал более открытым для диалога и мирных переговоров с РФ, несмотря на то что еще недавно безальтернативно выступал за мир на условиях Киева. Об этом со ссылкой на западных дипломатов сообщает газета The Washington Post (WP).

«Западные дипломаты в Киеве почувствовали, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Россией, даже несмотря на то что Россия заняла более 20 процентов Украины и вряд ли уступит какую-либо территорию... [Ранее] Зеленский подчеркивал важность прекращения войны на условиях Украины, однако за последний год его позиции ослабли, поскольку Россия усилила свои позиции на поле боя», — резюмировали обозреватели.

Отмечается, что из-за высоких темпов наступления российских сил западные аналитики прогнозируют новые территориальные потери Вооруженных сил Украины в ближайшие месяцы.

Ранее бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер оценила «план победы» Владимира Зеленского, назвав его мечтами, оторванными от реальности. Она подчеркнула, что изменение ситуации на фронте является задачей, которую Киев «не в состоянии выполнить».

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      Виктория Кондратьева
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