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06:41, 11 октября 2024Мир

В США назвали план победы Зеленского мечтами

Fox News: «план победы» Владимира Зеленского оторван от реальности

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер оценила «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его мечтами, оторванными от реальности. Об этом она заявила в своей https://www.foxnews.com/opinion/five-reasons-why-zelenskyys-victory-plan-ukraine-no-win-gamble для Fox News.

«Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя. То, что выдается за новый "конкретный" план, не содержит четкого пути к победе. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», — написала она.

Эксперт также подчеркнула, что изменение ситуации на фронте является задачей, которую Киев «не в состоянии выполнить». По ее словам, для этого Украине не хватает дальнобойных ракет ATACMS, а у США и стран Европы нет необходимых для быстрого наращивания «своих истощающихся арсеналов» производственных мощностей.

Ранее Владимир Зеленский показал детали «плана победы» премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. По мнению украинского президента, документ создаст правильные условия для «справедливого завершения» конфликта.

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      Артём Верейкин
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