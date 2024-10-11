Fox News: «план победы» Владимира Зеленского оторван от реальности

Бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер оценила «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его мечтами, оторванными от реальности. Об этом она заявила в своей https://www.foxnews.com/opinion/five-reasons-why-zelenskyys-victory-plan-ukraine-no-win-gamble для Fox News.

«Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя. То, что выдается за новый "конкретный" план, не содержит четкого пути к победе. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», — написала она.

Эксперт также подчеркнула, что изменение ситуации на фронте является задачей, которую Киев «не в состоянии выполнить». По ее словам, для этого Украине не хватает дальнобойных ракет ATACMS, а у США и стран Европы нет необходимых для быстрого наращивания «своих истощающихся арсеналов» производственных мощностей.

Ранее Владимир Зеленский показал детали «плана победы» премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. По мнению украинского президента, документ создаст правильные условия для «справедливого завершения» конфликта.