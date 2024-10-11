Украинский дрон самолетного типа попытался атаковать российский регион

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит при попытке атаковать Брянскую область. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Летательный аппарат был обнаружен и уничтожен системой противовоздушной обороны, уточнил губернатор.

В результате перехвата дрона никто не пострадал, разрушений также нет, подчеркнул Богомаз. Он уточнил, что речь идет о беспилотнике самолетного типа — такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее жители Краснодарского края обнаружили в поле неопознанный беспилотник. По словам очевидцев, дрон был поврежден, однако следов детонации выявлено не было.