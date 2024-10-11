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11:33, 11 октября 2024Россия

Украинский дрон самолетного типа попытался атаковать российский регион

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит при попытке атаковать Брянскую область. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Летательный аппарат был обнаружен и уничтожен системой противовоздушной обороны, уточнил губернатор.

В результате перехвата дрона никто не пострадал, разрушений также нет, подчеркнул Богомаз. Он уточнил, что речь идет о беспилотнике самолетного типа — такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее жители Краснодарского края обнаружили в поле неопознанный беспилотник. По словам очевидцев, дрон был поврежден, однако следов детонации выявлено не было.

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      Алан Босиков
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