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18:24, 10 октября 2024Россия

Беспилотник обнаружили посреди поля в российском регионе

В Краснодарском крае местные жители нашли посреди поля беспилотник

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодарском крае местные жители нашли посреди поля беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Дрон обнаружили уже поврежденным. Очевидцы также отметили, что детонации не было. На место уже прибыли сотрудники оперативных служб, дорога к станице перекрыта.

В Минобороны сообщили, что в ночь на четверг, 10 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти сотню беспилотников. По данным ведомства, больше всего дронов перехватили над Краснодарским краем (47) и Азовским морем (15). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее остатки упавшего беспилотного летательного аппарата нашли в Можайском городском округе Подмосковья. Дрон обнаружили вечером 3 октября в поле в районе 152-го километра Минского шоссе. Беспилотник отправили на экспертизу.

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      Никита Абрамов
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