В Подмосковье нашли упавший беспилотник

«МК»: в Можайском городском округе Подмосковья нашли упавший беспилотник

Остатки упавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли в Можайском городском округе Подмосковья. Об этом пишет «МК».

Как выяснило издание, дрон обнаружили вечером 3 октября в поле в районе 152-го километра Минского шоссе. Беспилотник отправили на экспертизу.

Обстоятельства падения БПЛА, а также его принадлежность и состояние не уточняются.

Последняя атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область произошла в ночь на 10 сентября, когда российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией страны 144 беспилотника. 20 из них уничтожили в Подмосковье, в частности, в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах.

Как рассказал тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Раменском в результате попадания БПЛА в дом на Спортивном проезде повреждения получили 54 квартиры. Еще один дрон врезался в дом на Высоковольтной улице, где загорелись пять балконов. Жертвой налета стала женщина 1978 года рождения.