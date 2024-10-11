Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

В Запорожской области суд приговорил к 12 годам колонии украинского шпиона

Запорожский областной суд приговорил 36-летнего гражданина Украины Александра Жукова к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Следствие и суд установили, что с февраля по март 2022 года мужчина проживал в Мелитополе, где собирал информацию о местах нахождения личного состава подразделения Росгвардии. Сведения он передавал сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины через мессенджер.

Ранее сообщалось, что двум жителям Томской области дали до девяти лет колонии за финансирование Вооруженных сил Украины.

