Двоих россиян отправили в колонию за финансирование ВСУ

Двум жителям Томской области дали до 9 лет колонии за финансирование ВСУ

Томский областной суд огласил приговор в отношении двух местных жителей, виновных в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Россиян признали виновными по статье о государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Их приговорили к 9 и 8 годам колонии общего и строгого режимов соответственно.

По данным ведомства, фигуранты отправляли деньги на реквизиты в интересах ВСУ. На полученные средства закупались дроны-камикадзе, амуниция и военная техника, которые использовались против Российской армии.

Ранее заключенный под стражу Мирзохид Турапов объяснил перевод денег террористам «возвратом долга». Уточняется, что иностранец перевел деньги группировке «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) — теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.