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06:04, 11 октября 2024Силовые структуры

В Москве иностранец объяснил перевод денег террористам долгом

РИАН: в Москве иностранец объяснил перевод денег террористам возвратом долга

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Заключенный под стражу решением Тверского суда Москвы иностранный гражданин Мирзохид Турапов объяснил перевод денег террористам «возвратом долга». Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Утверждается, что Турапов перевел деньги группировке «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Обвиняемому в финансировании террористической деятельности теперь грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления. Подчеркивается, что Турапов был заключен в СИЗО еще летом, Мосгорсуд признал данное решение суда законным.

Ранее в Новосибирске и Омске были задержаны мигранты, которые собирали деньги на оружие для исламистской террористической организации. Злоумышленники — уроженцы Центрально-Африканской Республики (ЦАР), они общались с представителем «Катиба Таухид валь-Джихад».

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      Артём Верейкин
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