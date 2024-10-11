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06:14, 11 октября 2024Мир

Унесенного ураганом «Милтон» рыбака нашли в ста километрах от побережья Мексики

ВМФ Мексики нашел в ста километрах от берега унесенного ураганом «Милтон» рыбака

Фото: Andrzej Kryszpiniuk / Unsplash

Патрульный самолет Persuader ВМФ Мексики нашел дрейфующего на перевернутой лодке более чем в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан рыбака. Об этом ВМФ сообщил на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что мужчина дрейфует на борту судна, унесенного ураганом «Милтон». В настоящее время сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются к рыбаку, чтобы спасти его.

«Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска», — отмечается в публикации.

Ранее береговая охрана США заявила, что унесенный ураганом «Милтон» в океан мужчина выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, и холодильнику. Пострадавшего, обозначенного как капитан Дейв, спас экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны в Майами примерно в 48 километрах от Лонгбоут-Ки.

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      Маргарита Пименова
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